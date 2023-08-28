اختتام مؤتمر "IEEE".. ووزيري "الاتصالات" و"التعليم العالي" للمشاركين: كونوا ممن يحلون مشاكل العالم

اختتمت جامعة مصر للمعلوماتية، فاعليات مؤتمر IEEE (مؤتمر الطلاب والمحترفين الشباب لدول شمال أفريقيا) التابع لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية في نسخته الحالية - 2023، والذي احتضنته الجامعة على مدار ٤ أيام، بمقرها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور واسع من مهندسين وأكاديميين، وباحثين وطلاب مصريين ودوليين.



وجرت فاعليات مؤتمر (مؤتمر الطلاب والمحترفين الشباب لدول شمال أفريقيا) في دورته الحالية لهذا العام تحت عنوان (التكنولوجيا الهندسية ودورها في خدمة الانسانية، والتعاون بين الجامعات والصناعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء القدرات التطوعية للشباب) برعاية ودعم الهيئة القومية للبريد وشركة "Valeo Egypt" المتخصصة في مجال تطوير البرمجيات المدمجة الخاصة بتكنولوجيا السيارات، وشركة "DELL Technologies" العالمية لأجهزة الحاسبات والبرمجيات بكافة أنواعها، وشركة "DELL Technologies" العالمية لأجهزة الحاسبات والبرمجيات بكافة أنواعها.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كلمته التي ألقتها نيابة عنه المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، امتنانه للطلاب والمهنيين الشباب الذين شاركوا في هذا المؤتمر، قائلاً : "أنتم مستقبل منطقتنا، وأنا على ثقة من أنكم ستستخدمون مهاراتكم ومعرفتكم لإحداث تأثير إيجابي وخلق عالم أكثر شمولًا وإنصافًا، لقد ألقيت نظرة على عناوين الجلسات واستنتجت بعض الكلمات الرئيسية التي تصف هذا المؤتمر بأنه "التكنولوجيا والإنسانية والاستدامة والمستقبل"، وهذا موضوع مهم للغاية؛ إذ أننا نواجه عددًا من التحديات، مثل تغير المناخ والفقر وعدم المساواة، وبما لا يدعو مجالا للشك يمكن للتكنولوجيا أن تلعب دورًا رئيسيا في مواجهة هذه التحديات، وأنا على ثقة من أن حلول الغد سيتم تطويرها من قبل الشباب في هذه القاعة.



وأضاف الدكتور عمرو طلعت في كلمته: "أتوجه بالشكر إلى متطوعي IEEE بشكل عام وكل من جامعة مصر للمعلوماتية وقسم IEEE مصر بشكل خاص على تنظيم هذا الحدث الذي يعد فرصة مهمة للطلاب والمهنيين الشباب من شمال إفريقيا للالتقاء والتعلم من بعضهم البعض وتبادل الأفكار وبناء العلاقات، وقد تم إثراء هذا الحدث بحضور العديد من المتحدثين الدوليين ليس فقط من المنطقة 8 (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) ولكن أيضاً من المستوى العالمي".



واستطرد طلعت: "وفي هذا السياق الذي يتماشى تمامًا مع المؤتمر، تدعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من المشروعات والمبادرات المحددة لبناء قادة التكنولوجيا والابتكار، فعلى سبيل المثال: الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومي للاتصالات، ومبادرة مصر الرقمية وغيرها الكثير.

ووجه وزير الاتصالات حديثه للطلاب: “أود أن أشجعكم على مواصلة التعلم والنمو، واستخدام مهاراتك ومعرفتك لإحداث فرق في العالم، وأنا على ثقة من أنكم ستحدثون تأثيراً إيجابيًا على منطقتنا وخارجها”.



كما وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر لجامعة مصر للمعلوماتية على استضافتها مؤتمر IEEE للطلاب والمهنيين الشباب بشمال أفريقيا وقسم IEEE بمصر على التنظيم الناجح لهذا المؤتمر الهام.



وقال الدكتور أيمن عاشور في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور شريف كشك مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي: “يسعدني بشكل خاص أن أرى هذا العدد الكبير من الشباب من جميع أنحاء المنطقة هنا اليوم، أنتم مستقبل الهندسة والتكنولوجيا، وأنا واثق من أنكم ستحققون أشياء عظيمة في كل من الأوساط الأكاديمية والصناعة. مطالبا المشاركين بأن يكونوا المهندسين والتقنيين الذين يحلون مشاكل العالم، وليس الذين يخلقونها”.



وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العملي: “لقد كان هذا المؤتمر فرصة عظيمة بالنسبة لكم للتعلم من بعضكم البعض، ومشاركة الأفكار، والتواصل مع المتخصصين في مجال عملك، وآمل أن تكون قد استفدت بالكامل من هذه الفرصة، وآمل أيضا أن أتمكن من رؤية المزيد من التعاون البحثي الدولي من العديد من البلدان في المستقبل القريب”.

وأشاد بتركيز المؤتمر على الأنشطة الإنسانية والمسؤولية الاجتماعية، حيث يعد هذا الجانب من المسائل المهمة التي تتبناها الدولة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد درويش وزير التنمية المحلية الأسبق والرئيس الشرقي لقسم ال IEEE بمصر، والكثير من العلماء والأكاديميين والمهندسين من مختلف الدول حرصوا على المشاركة في النسخة الحالية لهذا المؤتمر الهام، ومن أبرز الحضور والمشاركين الدكتور سيف الرحمن رئيس IEEE والرئيس المؤسس لمعهد الأبحاث المتقدمة بجامعة فرجينيا تك، والبروفسير مايك هينشي الرئيس المنتخب للمنطقة الثامنة (أوروبا - افريقيا - الشرق الأوسط) لجمعية مهندسي الكهرباء والالكترونيات (٢٠٢٥-٢٠٢٦) والرئيس السابق للاتحاد الدولي لمعالجة المعلومات ومعمل هندسة البرمجيات بوكالة الفضاء الأمريكية(ناسا)، والدكتور عبد اللطيف عليو رئيس الأنشطة الطلابية بالمنطقة الثامنة (أوروبا - افريقيا - الشرق الاوسط).



من جانبها، أكدت الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن المؤتمر استهدف ترسيخ ثقافة الابتكار وتطوير الحلول الخاصة بالتحديات المستقبلية في القطاع التكنولوجي والصناعي، وذلك تماشيًا مع أجندة الجامعة وتوجهات الجمهورية الجديدة.

ولفتت إلى أن هذا المؤتمر كان بمثابة منصة اجتمع فيها الخبراء والأكاديميون المتخصصون في علوم الهندسة والحاسبات وطلاب هذه البرامج من دول مختلفة، لمناقشة أحدث البحوث والتطورات التقنية التي تهم المجتمعات الصناعية والتكنولوجية والأكاديمية.



وأوضح الدكتور أحمد حسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تعظيما للاستفادة، عقد كل من لجنة العمل مع الصناعة التابعة للمنطقة ٨ لمعهد مهندسي الكهرباء والالكترونيات والتي تمثل كافة دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا، واللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأكاديمية البحث العلمي، اجتماعا على هامش المؤتمر من أجل تعظيم الاستفادة وتبادل الخبرات.

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