صلاح يحقق إنجازًا استثنائيًا في الدوري الإنجليزي

حقق الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إنجازًا جديدًا خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت بفوز الريدز بنتيجة 2-1.

وقدم صلاح بتقديم تمريرة حاسمة أسهمت في هدف الفوز الثاني الذي سجله اللاعب الأوروجواياني داروين نونيز في الدقيقة 93 من اللقاء.

وأصبح الجناح المصري، أكثر لاعب إفريقي صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث تساوى في هذا الإنجاز مع الجزائري رياض محرز الذي كان يلعب سابقًا لمانشستر سيتي.

وبهذا الإنجاز، يرتفع عدد الأهداف التي صنعها "مو" إلى 61 هدفًا، متساويًا مع محرز، وذلك على الرغم من مشاركته في 50 مباراة أقل من نظيره الجزائري.

ويعتبر صلاح أيضًا أكثر لاعب إفريقي تسجيلًا في تاريخ "بريميرليج" بإجمالي 201 هدف، منها 140 هدفا سجله بنفسه وصنع 61 هدفًا لزملائه.