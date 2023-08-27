هاني شاكر ونادية مصطفى يتألقان في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. صور

أضاءت سماء القاهرة أمسية مميزة جاءت ضمن فعاليات الدورة 31 من أ الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر .

فعلى مسرح المحكى، واصل النجم هانى شاكر تأكيد استحقاقه لقب أمير الغناء العربى، الذى ناله بعد نجاح مشواره الفنى والاستحواذ على وجدان عشاقه وتغنى بكوكبة من أعماله الجماهيرية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى كان منها: "بحبك ياغالى، وشاور، وكل ليلة، ولو رحت بعيد، وفرق ف الاحساس، وما تهدديش، وياريتنى، وأصاحب مين، ونسيانك صعب، ومشتريكى، وكدة برضه يا قمر، وعد منى، ومش بعتب عليك، وحنعيش، لو بتحب، ولسة بتسألى، وعلى الضحكاية" وغيرها، إلى جانب جانا الهوي لـ عبد الحليم حافظ.

قبله ظهرت النجمة نادية مصطفى بكامل لياقتها الفنية وتغنت بأحدث أعمالها بعنوان "يسلملى ذوقهم" والتى نالت إعجاب واستحسان الجمهور إضافة إلى عدد من أغانيها الشهيرة كان منها: "ادعوا لمصر، والليلة دى، وسلامات، والصلح خير، وجاى ف ايه، ومسافات" إلى جانب عدد من مؤلفات نجوم زمن الفن الجميل منها: "مالى" لـ وردة، و"يا ساعه بالوقت أجرى" لـ نور الهدى، و"أنا قلبى اليك ميال" لـ فايزة أحمد، و"من حبى فيك ياجارى" لـ حورية حسن.

يقام مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في دورته ال31 ، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة، خلال الفترة من ٢٥ أغسطس الجاري حتى ٧ سبتمبر المقبل، بمسرح المحكي.