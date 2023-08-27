القاهرة للدراسات: قرارات الرئيس تشجع الاستثمار الصناعي وتوطين التكنولوجيا

قال الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرارات الرئيس السيسي التي اصدرها اليوم الخاصة بإعفاء القطاع الصناعي من كافة أنواع الضرائب باستثناء ضريبة القيمة المضافة لمدة تصل الي 5 سنوات ، جميعها طلبات طالما نادينا بها ودعونا اليها كثيرا، مؤكدا انه تم اعتماد حوافز وإعفاءات ضريبية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي وتوطين التكنولوجيا الصناعية في مصر.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" أن الاعفاء من كافة انواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتي 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية مع بهدف تعميق الصناعة الوطنية، وتخفيف الاعباء المالية علي المصانع وتشجيع الصناعات التي تستطيع المنافسة في الاسواق الخارجية بقوة .

وقال السيد ان الجميع ينتظر قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات ، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقا لحجمها في مدة اقصاها 3 سنوات ، مع امكانية مد الإعفاء لخمس سنوات اضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة ، وفقا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

وكشف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن القرارات تضمنت ايضا ، إمكانية استعادة نسبة من قيمة الارض تصل الي 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة ، وكذلك التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وكلها امور من شأنها جذب الاستثمارات و تعميق الصناعة المحلية ، وبالتالى زيادة الصادرات وتحقيق استراتيجية 100 مليار دولار صادرات سنويا .