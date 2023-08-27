سمير فرج: كل ضابط في الدفاع الجوي يساوي وزنه ذهبًا

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، تفاصيل مناورات النجم الساطع التي يشترك فيها 34 دولة يمثلهم 8 آلاف مقاتل.

وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن هناك دول تشترك بقوات مثل أمريكا وإنجلترا وفرنسا ودول تشترك كمراقبين.

ولفت اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، إلى أن النجم الساطع أكبر مناورة عسكرية تتم في الشرق الأوسط وتوقفت فترة خلال حكم الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

وأشار إلى أن الفائدة من مناورة النجم الساطع تنعكس على جميع المشاركين، مشيرا إلى أن مصر وإسرائيل آخر دولتين اشتركتا في حرب تقليدية وبالتالي مصر لديها خبرة كبيرة في المجال العسكري بالشرق الأوسط.

وأوضح أن من نتائج المناورة هو التعرف على أحدث الأسلحة الجديدة في العالم، وترفع الروح المعنوية للقوات المشاركة وتمنح الثقة القتالية للمشاركين في التدريب.

واختتم اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن مصر أكثر دولة في العالم تجري تدريبات عسكرية ولذا تسعى الدول للتدريب معها، مضيفا أن كل ضابط في الدفاع الجوي يساوي وزنه ذهب.