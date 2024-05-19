انتشار أمني باستاد القاهرة لاستقبال جماهير مباراة الزمالك ونهضة بركان

انتشر رجال الأمن على الأبواب الرئيسية لاستاد القاهرة ، استعدادا لاستقبال الجماهير مع فتح الأبواب قبل انطلاق مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى في الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

تأمين دخول الجماهير لحضور مباراة الزمالك ونهضة بركان

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقا أمنية لتأمين دخول جماهير مباراة الزمالك ونهضة بركان ووجودهم في المدرجات ومنع دخول المحظورات.

وتؤمن المجموعة الافريقية طاقم تحكيم لقاء الإياب الذي يتكون من، السنغالي عيسى سي حكماً للساحة ويعاونه مواطنيه جبريل كامارا و نوحا بانجورا، والصومالي عمر عبد القادر أرتان حكماً رابعاً.

ويتواجد الجابوني بيير أتشو كحكم للفيديو، ويعاونه الموريتانية ماريا ريفيت و التونسي خليل حساني ، واختار "كاف" النيجيري شيهو ديكو مراقباً عاماً على المباراة، فى حين يراقب الحكام الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

وسبق والتقى الفريقان من قبل في المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية عام 2019، والتي حسمها الفريق الأبيض لصالحه بركلات الترجيح بعد نهاية مباراتي الإياب والذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.