تعرف على نظام غذائي يساعد على نمو العضلات

يهتم الجميع بمعرفة العناصر الغذائية اللازمة لبناء الجسم والعضلات، للحفاظ على صحتهم .

وفي ذلك تقول أخصائية أمراض الجهاز الهضمي في مختبر الدم الروسي، يكاترينا كاشوخ، في مقابلة مع الموقع الإلكترونيGazeta.Ru، عن النظام الغذائي اللازم لاكتساب كتلة العضلات المثلى، مشيرة إلى أنه يتم امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل في نصف الساعة الأول بعد المجهود البدني.

وأوضحت " كاشوخ"، انه يجب تناول طبق من البروتين بعد المجهود البدني، والذي يساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي وعودة جسم الإنسان بشكل أسرع إلى حالته الطبيعية بعد ممارسة

وأوصت كاشوخ بتناول الحبوب وخبز القمحة الكاملة والبطاطس قبل بدء التدريب بـ1.5 ساعة أو ساعتيْن، مما يعطيك الطاقة المطلوبة.

وتعتبر الفيتامينات والمعادن ضرورية لنمو العضلات، بالإضافة إلى العناصر الغذائية وبينها حمض الأسكوربيك، وفيتامينات E وD، ومجموعة الفيتامينات B B1، B2، B6، والزنك، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، ويمكن الحصول عليها من الخضار والفواكه ومنتجات الألبان.

وقال الطبيبة الروسية أناستازيا تيموشينكو، في مقابلة مع الموقع الالكتروني Life.ru، عن فقدان الكتلة العضلية بعد 40 عاما، مشيرة إلى أن البروتين والنشاط البدني سيساعدان على وقف تلك العملية.

