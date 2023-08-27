جلسات نقاشية مشتركة لشباب "المصري الديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والنهضة والعدل والاتحاد"

يعقد شباب أحزاب المصري الديمقراطي الإجتماعي والإصلاح والنهضة، والعدل، والإتحاد مجموعة جلسات نقاشية حول موضوعات لجنة الشباب المنتظر مناقشتها في المراحل القادمة من الحوار الوطني.

سيتم عقد 3 جلسات؛ جلستين تحضيريتين للنقاش والاتفاق على أولويات العمل وجلسة ختامية لإعلان مسودة مشتركة بما يتم الاتفاق عليه "وثيقة التنمية الشبابية".

ومن المقرر عقد الجلسة الافتتاحية التحضيرية بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وتتناول ( التمكين السياسي للشباب - دعم الشباب من ذوي الهمم - مراكز الشباب والأندية و مراكز التنمية الشبابية - الرياضة).

وتعقد الجلسة التحضيرية الثانية بمقر حزب العدل، وتتناول: ( دعم الاتحادات و الأنشطة الطلابية - الشباب الدراسين بالخارج - الانتماء والوعي - التحولات الجيلية)

وتعقد الجلسة ختامية بمقر حزب الإصلاح والنهضة لإعلان مسودة مشتركة بما يتم الاتفاق عليه "وثيقة التنمية الشبابية".

وتابع البيان: تهدف الاجتماعات إلى تشارك الرؤي والأفكار للخروج بمسودة توصيات مشتركة في المساحات المتفق عليها فيما يخص أولويات العمل من أجل التنمية الشبابية في هذه المرحلة والإجابة عن سؤال: "الشباب عايز ايه من الحوار الوطني؟".

واختتم البيان: حيث أننا كأحزاب نؤمن بضرورة تمكين الشباب سياسيًا واقتصاديًا، ونحرص على دعم الشباب فهم المؤشر الحقيقي والصادق في بناء أي وطن والنهوض به.