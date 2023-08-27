الوادي الجديد تطلق البرنامج التدريبي المجاني "التحول الرقمي والمستقبل التقني".. صور

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، فعاليات الأسبوع الثالث من البرنامج التدريبي المجاني "التحول الرقمي والمستقبل التقني" لأبناء مركز الداخلة.

وقال النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بمركز الداخلة، إن الأمانة واصلت للأسبوع الثالث على التوالي تنفيذ البرنامج التدريبي عن التحول الرقمي مجانا للخريجين وطلاب الجامعات تحت عنوان "التحول الرقمي والمستقبل التقني" نظرا للإقبال الشديد على البرنامج وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية بالداخلة وهذه المرة تم التنفيذ نظرا لطلبات المواطنين في قرى القصر.

وأضاف عبد الغني، أن البرنامج تولى التدريب به مدربون معتمدون لدى شركة مايكروسوفت ووزارة الاتصالات ويستهدف التدريب طلاب الجامعات والخريجين بهدف اكتساب مهارة الحاسب الآلي لدي المتدربين لتأهيلهم سوق العمل.

كما نظمت أمانة العمال والفلاحين بالحزب بالتعاون مع أمانة مركز باريس، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا لأعضاء الحزب بمركز باريس والأمانة النوعية للعمال والفلاحين بالمركز.

وقال سيد رشوان، أمين مركز باريس، إن الاجتماع تناول الإعداد للاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم وعملية الحشد الجماهيري وأهمية المشاركة الفعالية في الانتخابات ودور الحزب في دعم وتأييد فخامة الرئيس.

وأضاف سيد، أن الاجتماع تناول استعراض أبرز انجازات الرئيس على مستوى الجمهورية بشكل عام وعلى مستوى الوادي الجديد بشكل خاص وتناول هذه الانجازات أحمد عبد العاطي أمين العمال والفلاحين بأمانة المحافظة.

حضر الاجتماع عبدالله حسب النبي، أحمد سلام الامناء المساعدين بأمانة مركز باريس وفرحات شعيرة أمين التنظيم بالمركز وأمناء الوحدات الحزبية القروية التابعة للمركز.

يطلق البرنامج التدريبي المجاني التحول الرقمي و المستقبل التقني بقرية القصر (1)

يطلق البرنامج التدريبي المجاني التحول الرقمي و المستقبل التقني بقرية القصر (2)

يطلق البرنامج التدريبي المجاني التحول الرقمي و المستقبل التقني بقرية القصر (3)

يطلق البرنامج التدريبي المجاني التحول الرقمي و المستقبل التقني بقرية القصر (4)

يطلق البرنامج التدريبي المجاني التحول الرقمي و المستقبل التقني بقرية القصر (5)

يطلق البرنامج التدريبي المجاني التحول الرقمي و المستقبل التقني بقرية القصر (6)

يناقش الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة (1)

يناقش الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة (2)

يناقش الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة (3)