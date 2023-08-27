حصيلة 24 ساعة.. ضبط ‏83695 مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط (83695) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

25924 مخالفة تجاوز السرعة المقررة (859) مخالفةالسير بدون تراخيص.

(9) مخالفات دراجات نارية (28) مخالفة موقف عشوائى (1845) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة (9) مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.