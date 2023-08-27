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الأحد 27 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حصيلة 24 ساعة.. ضبط ‏83695 مخالفة مرورية

خلال 24 ساعة ضبط
خلال 24 ساعة ضبط ‏83695 مخالفة مرورية متنوعة
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 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

 أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط (83695) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:
25924 مخالفة تجاوز السرعة المقررة (859) مخالفةالسير بدون تراخيص.
 (9) مخالفات دراجات نارية (28) مخالفة موقف عشوائى  (1845) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة  (9) مخالفات شروط التراخيص.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

خلال 24 ساعة مخالفة مرورية