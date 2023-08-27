الأمن العام يضبط شخصا هاربا من تنفيذ 1200 حُكم بأسيوط

يواصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية جهوده فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين، حيث تم ضبط أحد الأشخاص- مقيم بأسيوط، هارب من تنفيذ عدد (1200) حُكم جزئى بإجمالى مدد حبس بلغت 3 سنوات و4 شهور.

كما تم ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، هارب من تنفيذ عدد (52) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 7 سنوات، وكفالات مالية، وضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة) هارب من تنفيذ عدد (88) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 56 سنة، وكفالات مالية.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.