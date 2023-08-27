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الأحد 27 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن العام يضبط شخصا هاربا من تنفيذ 1200 حُكم بأسيوط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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يواصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية جهوده فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين، حيث تم ضبط أحد الأشخاص- مقيم  بأسيوط، هارب من تنفيذ عدد (1200) حُكم جزئى بإجمالى مدد حبس بلغت 3 سنوات و4 شهور.

كما تم ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، هارب من تنفيذ عدد (52) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 7 سنوات، وكفالات مالية، وضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة) هارب من تنفيذ عدد (88) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 56 سنة، وكفالات مالية.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الامن العام الداخلية ضبط المحكوم عليهم الهاربين