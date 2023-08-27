مشادة بين عامل ديلفرى وموظف تنتهى بمحضر فى قسم شرطة الشروق

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ، ملابسات تداول فيديو عبر تطبيق "واتس آب" يظهر خلاله أحد الأشخاص مشهرا سلاح أبيض "مطواة" تجاه آخر بمدينة الشروق.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين (موظف ، وعامل توصيل طلبات) أمام أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الشروق بسبب معاتبة الأول للثانى على استخدامه آلة التنبيه الخاصة بالدراجة النارية قيادته "دون داعٍ" تطورت لإشهار الأول سلاح أبيض "مطواة" تجاه الثانى "دون الاعتداء عليه".

تم ضبط الطرفين والسلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهما أيدا ماسبق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.