وزير الداخلية النمساوي: نواصل كبح جماح اللجوء ونخالف الاتجاه السائد في أوروبا

أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر اليوم الأحد أن بلاده تواصل كبح جماح اللجوء وهي تخالف الاتجاه السائد في أوروبا، موضحا أنه في الاتحاد الأوروبي كان هناك ما يقرب من 600 ألف طلب لجوء بحلول نهاية يوليو الماضي وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30 بالمائة.

وقال الوزير في تصريح اليوم الأحد إنه في المقابل انخفضت طلبات اللجوء في النمسا بأكثر من 50 بالمئة في يوليو الماضي.

وذكر الوزير أن النمسا تلقت معظم طلبات اللجوء في يوليو الماضي من مواطنين سوريين وعددهم ٢١٥٠ طلبا، يليهم أشخاص من أفغانستان ١٠٦٩ طلبا، والمغرب ٦٥٣، وتركيا ٥٠١.

وأضاف الوزير أنه في الفترة من يناير إلى يوليو الماضية تم منح اللجوء لما مجموعه ٩ آلاف و٢٧٥ شخصا بينما تم رفض ١٥ ألفا و٦٩١ طلبا.

ولفت وزير الداخلية إلى أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لمكافحة تهريب الأشخاص وانتهاكات اللجوء بدأت تؤتي ثمارها خاصة ضوابط الحدود ومكافحة التهريب والتنسيق بين ضباط الشرطة النمساوية ونظرائهم في المجر وصربيا والجبل الأسود.