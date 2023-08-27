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الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

جامعة عين شمس تنظم احتفالية فنية لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

إحتفالية فنية لعدد
إحتفالية فنية لعدد من أسر الشهداء والمصابين
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نظمت كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، بالتعاون مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، احتفالية فنية لعدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية تقديراً لبطولاتهم وتضحياتهم من أجل الوطن بمقر الجمعية "فرع الوفاء والأمل بمدينة نصر " .

تضمنت الاحتفالية تقديم طلبة الكلية عدد من الفقرات الاستعراضية والغنائية الوطنية والمقتطفات الإبداعية التى تمثل التراث الثقافى والوطنى التى نالت إعجاب الحاضرين.

بدأ الاحتفال بكلمة اللواء أ. ح  مدحت عبدالعزيز فاوى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، أكد فيها أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تدخر جهداً فى دعم كل من بذل الغالى والنفيس من أبنائها لحماية الوطن وصون مقدساته، مرحباً بالمشاركين فى الاحتفالية، مشيراً إلى أهمية تلك الفعاليات فى تقديم الدعم المعنوى للمحاربين القدماء وضحايا الحرب وأسرهم.

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كما ألقى الأستاذ الدكتور  أسامة السيد الحجرى عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، كلمة وجه خلالها الشكر لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية لما تحملوه من أجل الحفاظ على راية الوطن عالية خفاقة مهما كلفهم ذلك من تضحيات، مشيراً إلى الدور الذى تقوم به القوات المسلحة فى الدفاع عن الوطن ودعم مقاومات البناء والتنمية فى كافة ربوع الوطن.

حضر الاحتفالية عدد من قادة القوات المسلحة ومسئولى جامعة عين شمس.

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