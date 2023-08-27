1.43 % انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال يونيو

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء، اليوم الاحد، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يونيـو2023.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013 ) وذلك منذ يناير 2020.

واشار الجهاز الي انه بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 103.21خلال شهر يونيـو2023 (أولـي) مقابل 104.71 خلال شهر مايــو 2023 (نهائي) بنسبةانخفاض قدرها 1.43٪.

ونوه الجهاز الي الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً حيث بلغ الرقم القيـاسي لصناعةالحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية98.37 خلال شهر يونيـو2023 مقارنة بشهر مايو2023 حيث بلغ 74.07بنسـبه ارتفاع قدرها32.81٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

كما بـلغ الـرقم القيــاسـي لصــنــاعــة الفلزات القاعدية 59.59 خلال شــهـــر يونيـو2023مقـارنة بشهـــر مايــو 2023 حيـث بـلغ 57.21 بنــسـبـه ارتفـــاع قـدرهـا4.16٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

ولفت الجهاز الي الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً حيث بلغ الـرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 112.44خلال شهـر يونيـو 2023مقــارنة بشــهــر مايــو2023 حيــث بلغ 130.32 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 13.72٪ وذلك بسبب توافر مخازين من المنتج.

و بلــغ الرقــــم القيـاســي لصـناعة المواد و المنتجات الكيماوية 79.34 خـلال شهـر يونيـو 2023 مقـــارنـــة بشــهر مايــو2023 حــيــث بـلغ 88.18 بنســبـة انخـفــاض قدرهـا 10.02٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.