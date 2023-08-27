مكتب التنسيق الفرعي بجامعة القناة يسجل 273 حالة تقليل اغتراب

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن العمل مستمر داخل مكتب التنسيق الفرعي لطلاب الثانوية العامة، حيث يُسجل الآن الطلاب لتقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية، لافتاً إلى أنه تم تسجيل 273 حالة تقليل اغتراب خلال يومين من العمل .

وأفاد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الغرض الأساسي من تحويل الطالب بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق هو تقليل اغتراب الطالب بحيث يلتحق بكلية من المنطقة " أ"، وليس الغرض من التحويل تغيير رأي الطالب وإعادة ترشيحه في موقع آخر ، موضحاً أن عملية التحويل تنقسم إلى نوعين الأول تحويل إلى كلية غير مناظرة، والثاني تحويل إلى كلية مناظرة، وكل منهم له القواعد التي تحدده .

وأكد الدكتور محمد حفني مدير مركز تطوير التعليم ورئيس مكتب التنسيق أنه تم استقبال252 طالب باليوم الأول،

و21 باليوم الثاني لبدء تقليل الاغتراب .

وأوضح الدكتور تامر شوقي مدير وحدة التحول الرقمي ونائب رئيس مكتب التنسيق أن عدد الطلاب المتقدمين 108 طالب أما عن الطالبات المتقدمين لتقليل الاغتراب فبلغن 146 طالبة.

وأوضح الدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية MIS والمُشرف على التنسيق الإلكتروني أنه خلال يومين من أيام العمل تم استقبال 254 طالب وطالبة مستجد.

وقال الدكتور محمد إبراهيم إسماعيل مسئول التسجيل الإلكتروني إن اليوم الأول شهد استقبال 234 طالب وطالبة، أما اليوم الثاني فتم تقليل الاغتراب ل 20 طالب وطالبة.

بينما أعلن الدكتور محمد عبد الهادي مسئول تقارير الإعلام والإحصاء اليومي أن عدد الطلاب المتقدمين بلغوا

109 طالب وطالبة من شعبة علمي علوم، و 41 طالب وطالبة من شعبة علمي رياضة، و 104 طلاب بالشعبة الأدبية.