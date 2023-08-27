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الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

«غراب» ينعي الشيخ الشحات شاهين نقيب قراء محافظة الشرقية

الراحل شيخ قراء الشرقية
الراحل شيخ قراء الشرقية
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نعى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، الشيخ الشحات شاهين نقيب قراء الشرقية وعضو مجلس إدارة نقابة قراء الجمهورية، والذي وافته المنية اليوم بعد رحلة عطاء كبيرة مع القرآن الكريم.

وأعرب المحافظ، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الراحل الكريم داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأضاف غراب، أن الراحل الكريم كان من أهل القرآن العاملين به وعلما من أعلام التلاوة والقراءات، وتخرج على يديه العديد من الأعلام، وصاحب رحلة عطاء مع القرآن وعلومه.

أهل القرآن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرآن الكريم عضو مجلس إدارة وافته المنية