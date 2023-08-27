منطقة شمال سيناء الأزهرية تجري مقابلات لعاملات رياض الأطفال المتقدمات للعمل بمعاهد المنطقة

أجرت منطقة شمال سيناء الأزهرية بشمال سيناء اليوم الأحد، بديوان عام المنطقة، مقابلات المتقدمات للعمل عاملات رياض أطفال بطريقة التعاقد الموسمي بمعاهد المنطقة لسد احتياجات العمل بمعاهد المنطقة.

تأتي هذه المقابلات لانتقاء أفضل العناصر المؤهلة بما يتناسب مع طبيعة العمل في مرحلة رياض الأطفال، وذلك وفق الشروط التي أعلنتها المنطقة الأسبوع الماضي.

تشكلت لجنة المقابلات من الشيخ محمد سعد خضر مدير عام المنطقة للعلوم الدينية والعربية، والأستاذ منير حسنى ممثل قطاع المعاهد الأزهرية، والأستاذة سلوى نجاتى مدير إدارة رياض الأطفال ورضا الالفى مدير الشؤون الوظيفية وابو بكر رستم مدير الشؤون القانونية، وحسن مصطفى مدير التفتيش المالي والإداري، وتامر عبدالله المسئول الادارى.