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الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الرماية تشارك في دورة الأمن القومي للأبطال الرياضيين

جانب من الدورة
جانب من الدورة
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شارك أبطال منتخب مصر  للرماية فى دورة الاستراتيجية والأمن القومى للأبطال الرياضيين بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية ناصر العسكرية.

وقد حصل كل من الرماة الدوليين محمد سعيد حافظ، مصطفى خليل، ناى جابر علي الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي" الولاء والمواطنة" للأبطال الرياضيين في نسختها الثانية والتى أقيمت تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا خلال الفترة من ١٩ اغسطس حتي ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ .

ووجه اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية، الشكر لوزارة الشباب والرياضة على دورها فى تثقيف وتوعية الرياضيين وصقلهم من الناحية الاجتماعية وتعريفهم بأهمية الاستراتيجية الوطنية والأمن القومى من خلال القيم الاجتماعية.

وأكد حسني، أن ما يقوم به الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من دعم للاتحادات الرياضية هو امتداد لسلسلة الإنجازات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة من دعم للرياضة والرياضيين.

منتخب مصر رماية دورة الاستراتيجية والأمن القومى اكاديمية ناصر العسكرية محمد سعيد