كشف لغز العثور على جثة عامل خردة متفحمة بالبدرشين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من كشف لغز العثور علي جثة متفحمه، وتبين أنه عامل خرده تعرض لصعق كهربائي أثناء دخوله كشك كهربائي في منطقة البدرشين.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين من غرفة النجده بالعثور علي جثة شخص متفحمه، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة محمد.ع.م، 41عاما، عامل خرده، متفحمه.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفي تعرض لصعق كهربائي وتفحم أثناء تواجده داخل كشك الكهرباء، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.