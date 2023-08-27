أول ظهور لعز الأسطول في مهرجان القلعة.. ورقصات منى بوركهارد مع مصطفى حجاج بالمحكى

يقام مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 29 أغسطس الجاري، على مسرح المحكى، ثلاث حفلات متتالية، فى اطار فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة، والذي يستمر حتى 7 سبتمبر المقبل.

ففى الثامنة مساء وفى ظهوره الأول بالفعاليات يقدم الفنان عز الأسطول حفلا فنيا، يتضمن مجموعة من أعماله الخاصة منها: أنشودة آمون رع، ومدد يا الله، ومشيت، وفى الحسين، والعزوبية، وفوق النخل، ونسى نسى، وهنا هنا.

يعقب ذلك فقرة فنية بمذاق إسبانى للفنانة منى بوركهارد بمصاحبة أوركسترا لاس انكانتا دوراس.

تقدم خلالها مجموعة من رقصات الباسودوبل الشهيرة التى تحاكي في خطواتها وادائها رياضة مصارعة الثيران، بالإضافة إلى عدد من المؤلفات الغنائية اللاتينية التى ظهرت خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى.

وفى العاشرة مساء، يقدم الفنان مصطفى حجاج وفرقته مختارات من أعماله الخاصة التي تحظى بقبول الشباب والجيل الجديد منها: أنا موجود، وحشوني، ونصيبي وقسمتي، وزحمة حياتي، وبره من حياتي، وحب مين، وخطوة، ومبحنلهاش، ويا بتاع النعناع، و 100 وش، وأنا ابن مصر، والوجع والسنين.