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الأحد 27 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يتابع حالة الوفد المصاب بحادث سوهاج

جانب من الزيارة التفقدية
جانب من الزيارة التفقدية
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تابع الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، الحالة الصحية لوفد جامعة المنصورة المصابين بحادث طريق سوهاج، بعد نقلهم الى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لاستكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بعد تلقى الرعاية الطبية العاجلة بمستشفى جامعة سوهاج، والذى تعرض يوم الخميس الماضى لحادث سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى قبل مدخل مدينة سوهاج.

فيما رافقه الدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية والدكتور مجدى بشير نائب مدير مستشفى الطوارىء .

وخلال جولته اطمأن رئيس الجامعة على الحالة الصحية للمصابين وتقديم الرعاية الطبية والعناية التمريضية الكاملة ، متمنياً لهم أن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل.

 كما تفقد خلال الجولة بمستشفى الطوارىء عمليات تطوير الخدمات الطبية بوحدات الاستقبال أ & ب وكفاءة تشغيل أجهزة الأشعة بالاستقبال.

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الدكتور شريف يوسف خاطر الطريق الصحراوي الشرقي بجامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة وفد جامعة المنصورة جامعة المنصورة