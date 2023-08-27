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الأحد 27 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تعليق جديد من اليابان حول تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية

اليابان
اليابان
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أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الأحد، أن النشاط الإشعاعي في مياه البحر قرب محطة فوكوشيما أقل من أن يمكن اكتشافه.

من ناحية أخرى، غادر 3 خبراء كوريين جنوبيين في مجال السلامة النووية إلى اليابان اليوم الأحد لمراقبة تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن مسؤول كوري جنوبي قوله "إن خبراء المعهد الكوري للسلامة النووية يعتزمون زيارة مكتب فوكوشيما للوكالة الدولة للطاقة الذرية التابع للأمم المتحدة"، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد مدة إقامة الخبراء بعد.

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