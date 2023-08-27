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الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"عبدالغفار" يتفقد مستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية.. صور

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الأحد، مستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لمتابعة آلية تشغيل وتنفيذ برنامج خفض الضرر، الذي تم تشغيله تجريبيا في مارس 2023، وفقًا لضوابط وسياسات محددة، وذلك بمستشفيات (سوهاج، والمعمورة، والعباسية) للصحة النفسية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير بدأ جولته بتفقد وحدة خفض الضرر المستحدثة، وتعرف على الإجراءات الطبية والعلاجية المُتبعة داخل الوحدة، مشيدًا بآليات العمل وانتظام الفرق الطبية، مؤكدًا أهمية الوحدة في تقليل حجم الضرر الناتج عن تعاطي المواد المخدرة، حيث أكد خلال زيارته التفقدية، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرا ودفعًا قويا لملف الصحة النفسية، ضمن قائمة أولوياتها.

وأضاف «عبدالغفار»، أن الوزير، استكمل جولته بزيارة المعامل الطبية، ووحدة الفيروسات، والتي تم تشغيلها  عام 2020، حيث اطمأن على معدل الترددات، فضلًا على اطمئنانه على سير العمل الطبي في وحدات الرعاية المتوسطة، وأشاد بجودة الآداء والتجهيزات والاستعدادات الطبية وغير الطبية بالمستشفى.

واستكمل المتحدث الرسمي، أن الوزير، استمع إلى شرح مفصل حول الهيكلي الوظيفي للمستشفى، المبني في مساحة قدرها 6 أفدنة، وبطاقة استيعابية 67 سريرا، تشمل أسرة (تأهيل، إزالة سموم، تشخيص مزدوج، سيدات)، بالإضافة إلى العيادات الخارجية وتشمل (نفسية، إدمان، فيروسات، خفض الضرر، باطنة، أسنان، جلدية، أشعة عادية، عيادات رعاية نهارية سيدات ورجال) بمتوسط تردد يومي يصل لـ200 حالة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير، حرص على حضور إحدى جلسات التوعية النهارية، وتحدث خلالها مع المشاركين بالجلسة واطمأن لحصولهم على كافة الخدمات الطبية والتوعية بانتظام ومجانًا، كما اطمأن على مدى التزامهم بالخطة الزمنية العلاجية التي تمتد إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى الاطمئنان على مدى استعداد المرضى للحضور يوميًا وتلقي العلاج، حيث دعا المشاركين إلى مواصلة نشر الوعي الصحي النفسي، واستقطاب المرضى النفسيين للحصول على الخدمات الطبية النفسية اللازمة، الأمر الذي يساهم بدوره في توفير حياة صحية نفسية آمنة وشاملة للمواطنين.

وقال إن الوزير شدد على وضع خطة محددة وسريعة للبدء في التوسع وتنفيذ المراحل التالية لبرنامج خفض الضرر، وتعميمه بكافة مستشفيات الصحة النفسية، وذلك للتوسع في التغطية الصحية النفسية، وحصول كل مريض على حقه الصحي، موجهًا بتقديم كافة أدوات الدعم اللازمة للقطاع النفسي، بما يضمن ضمان انتظام آليات العمل بالمستشفيات النفسية على مستوى محافظات الجمهورية.

رافق الوزير خلال جولته اليوم، الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العامة للأمانة العامة للصحة النفسية.

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