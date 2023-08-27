روما تتعرض لغزو فئران وتعلن حالة الطوارئ في البلاد

نشر مجموعة من السياح بمدينة روما صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي لغزو فئران عند الكولوسيوم، ذلك الصرح المدرج التاريخي، مما جعل الحكومة تعلن أمس السبت عن اتخاذها بعد الإجراءات للتصدي لهذا الغزو.

وبحسب وكالة أدنكرونوس للأنباء، قالت سابرينا ألفونسي رئيسة هيئة جمع القمامة بالمدينة إن "تدخلا خاصا" بدأ مساء الجمعة وصباح السبت حتى يستطيع الناس المرور بأمان عند أحد أشهر المواقع التي تجتذب السياح في إيطاليا.

وذكرت حكومة المدينة في بيان أن العملية ستستمر هذا الأسبوع إذ سيجري تنظيف المناطق الخضراء المحيطة بالكولوسيوم والمصارف التي يشيع فيها وجود الفئران ونصب الفخاخ لها، وقال البيان إن هناك نحو 7 ملايين فأر في المدينة أي 2.5 فأر لكل ساكن.

وأوضحت ألفونسي أن ارتفاع أعداد السياح الوافدين إلى المدينة هذا الصيف إلى جانب موجة الحر تسببا في زيادة القمامة مما أدى إلى انتشار القوارض.

ونشر مجلس المدينة صورًا لعمال النظافة وهم يجمعون أكوامًا من زجاجات المياه البلاستيكية وعلب المشروبات ومخلفات أخرى.

جدير بالذكر أن روما تعاني من أزمة قمامة متفاقمة منذ سنوات إذ تُلقى أكوام من المخلفات في كثير من الأحيان في الشوارع بجوار صناديق القمامة الممتلئة.

وقد بُنى الكولوسيوم قبل 2000 عام، وهو أكبر مدرج في الإمبراطورية الرومانية وكان يستخدم لاستضافة معارك المصارعين وتنفيذ عمليات الإعدام وصيد الحيوانات.