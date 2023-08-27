مباريات اليوم.. ليفربول أمام نيوكاسل وبرشلونة يواجه فياريال

تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الأحد، في ملاعب العالم المختلفة والتي تشهد العديد من المواجهات في مختلف المسابقات، يتصدرها لقاء نيوكاسل وليفربول، في الدوري الإنجليزي، ولقاء فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بيرنلي × أستون فيلا- الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

شيفلد يونايتد × مانشستر سيتي- الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

نيوكاسل يونايتد× ليفربول- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

فياريال× برشلونة- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

فالنسيا× أوساسونا- الساعة 8:30 مساء

أتلتيك بيلباو× ريال بيتيس- الساعة 10:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

فيورنتينا× ليتشي- الساعة 7:30 مساء

يوفنتوس× بولونيا- الساعة 7:30 مساء على قناة

نابولي×ساسولو- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 2 FR

لاتسيو× جنوي- الساعة 9:45 مساء على قناة Sky Sport Calcio 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

ماينز 05 × آينتراخت فرانكفورت- الساعة 4:30 عصرا

بايرن ميونخ × أوجسبورج- الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

رين × لوهافر- الساعة 2 ظهرا

مونبيليه× ستاد ريمس - الساعة 4 عصرا

لوريان × ليل- الساعة 6 مساء

نيس× ليون- الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

فناربخشة× إسطنبول باشاك شهير- الساعة 9:45 مساء