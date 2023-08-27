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الأحد 27 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موسكو: إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق بريانسك وكورسك

طائرات بدون طيار
طائرات بدون طيار
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 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين، صباح اليوم الأحد، فوق أراضي مقاطعتي بريانسك وكورسك الروسيتين.
وقالت الدفاع الروسية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم "، "في الساعات الأولى من صباح اليوم، قام نظام كييف بمحاولة أخرى لشن هجمات على أراضي روسيا باستخدام طائرات بدون طيار".
وأضافت، في البيان، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اكتشفت ودمرت المسيرتين أثناء تحليقهما فوق أراضي مقاطعتي بريانسك وكورسك.
 

بريانسك كورسك روسيا