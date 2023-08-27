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الأحد 27 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"الحج السعودية": شركات العمرة ملزمة بتقديم الخدمات للمعتمرين في الحالات الطارئة

العمرة
العمرة
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أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم / الأحد / مسؤولية شركات العمرة تجاه المعتمرين في الحالات الطارئة.
وذكرت وزارة الحج والعمرة في بيان لها - حسبما نقلت قناة (الإخبارية السعودية) - أن الحوادث والإصابات والإجراءات الأمنية إضافة إلى الطوارئ الصحية تعد ضمن مسؤولية شركات العمرة.
وأشارت وزارة الحج والعمرة في بيانها إلى أن هذه الشركات ملزمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم الخدمات للمعتمرين حسب ما يستدعيه الموقف.
 

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