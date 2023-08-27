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الأحد 27 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

قاض أمريكي يرفض دعوى الجمهوريين ضد جوجل

جوجل
جوجل
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رفض قاض أمريكي دعوى قضائية أقامها الجمهوريون ضد عملاق محركات البحث جوجل Google بسبب تصفية تطبيق البريد الإلكتروني الخاص بجوجل Gmail للبريد العشوائي.
وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري سعت للحصول على تعويض عن أموال المانحين التي تقول إنه خسرها نتيجة لعوامل تصفية رسائل البريد الخاصة بـ Gmail، لكن القاضي حكم لصالح Google.
اشتكت الدعوى من أن Google أرسلت عمدًا رسائل بريد إلكتروني سياسية إلى مستخدمي Gmail "مجلدات البريد العشوائي، وسعت اللجنة الخاصة بالحزب الجمهوري إلى تعويض التبرعات التي زعمت أنها خسرتها نتيجة "لرسائل البريد الإلكتروني المفقودة".

جوجل أمريكا الجمهوريون