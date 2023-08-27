بالصور.. زيارة وفد اليونسكو لمشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين

أكد اللواء مهندس وائل مصطفى رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير سيناء والقناة أن العمل يجري بمشروع تطوير مدينة سانت كاترين على قدم وساق؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لوضع مدينة سانت كاترين على خريطة السياحة العالمية بما يتناسب مع الطبيعة الخاصة بالمدينة.

وأشار إلى أن المشروع يشمل تطوير ممشى دير سانت كاترين، ومشروع إنشاء الحى السكنى الجديد بالزيتونة، ومركز الزوار، وساحة السلام والفندق الجبلى، والنزل البيئية الجديد، وتطوير النزل البيئي القائم، والمنتجع الجبلى أعلى الهضبة، وتطوير مركز المدينة التراثى، وتنفيذ شبكة المرافق لاستيعاب أعمال التطوير بالمنطقة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد المكتب الإقليمي لليونسكو برئاسة Nuria Sanz مدير المكتب الإقليمي لليونسكو لمشروع تطوير مدينة سانت كاترين مشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمحافظة جنوب سيناء.

استقبل الوفد المهندس محسن سعيد نائب رئيس الجهاز المركزى للتعمير، واللواء مهندس وائل مصطفى رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير سيناء والقناة، والدكتور ماهر ستينو الاستشارى العام للمشروع، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار، والمهندس محمود خالد مدير المشروع والسادة مهندسي الجهاز والمكاتب الاستشارية ووفد وزارة السياحة والآثار

بدأت الزيارة التفقدية يوم الجمعة واستمرت لمدة يومين بزيارة دير سانت كاترين الأثري والذى يعد أقدم الأديرة على مستوى العالم ويحتوى على ثاني أقدم مكتبة في العالم حيث يقصده الأفواج السياحية من مختلف البلدان.

ثم توجهت مدير المكتب الإقليمي لليونسكو والوفد المرافق لها لتفقد أعمال مشروع تطوير مدينة سانت كاترين "موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام" بدءًا من مركز الزوار حيث قام الدكتور ماهر استينو بتقديم شرح واف لأعمال التطوير بالمشروع واستعراض ما تم تنفيذه خلال الفترة السابقة، كما قام مواطنى جنوب سيناء بعرض المشغولات البدوية اليدوية التى تتميز بالطراز السيناوى الفريد، وفى إطار السياحة العلاجية قام مستشار وزير السياحة والآثار باستعراض قائمة بالأعشاب الطبية التى تنبت بالمنطقة تستخدم فى علاج العديد من الأمراض.

وخلال الزيارة اجتمع السيدة Nuria Sanz والوفد المرافق لها بالدكتور أحمد منصور والحاجة سليمة وعددا من القيادات الشعبية والمجتمع المدنى بمدينة سانت كاترين، ثم قام الوفد بالمرور على مسار ممشى وادى الأربعين، ثم مركز المدينة التراثي القائم، وتفقد الوفد مايتم تنفيذه من أعمال تطوير بمسجد الوادى المقدس وتطوير المحلات القائمة، ثم تم المرور على ساحة السلام والتى تحتوى على قاعات إجتماعات ومسرح وقاعة لكبار الزوار.

وفى ختام الزيارة أشادت مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بمشروع تطوير مدينة سانت كاترين وأبدت إعجابها لما تم إنجازه على أرض الواقع بما يتناسب مع طبيعة المدينة التاريخية والأثرية وقدمت الشكر والتقدير لجميع القائمين بتنفيذ المشروع.

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