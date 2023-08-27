«بيبو» يحذر إمام عاشور من مبادئ الأهلي

عقد خالد بيبو مدير الكرة بنادي الأهلي، جلسة خاصة مع إمام عاشور الوافد الجديد إلى القلعة الحمراء من ميتيلاند الدنماركي، حذره خلالها من الخروج عن النص ومخالفة مبادئ نادي الأهلي، مؤكدًا له أن لهذا الفريق قواعد وأصول لا يجب الخروج عنها، وأن نادي القرن الأفريقي يختلف تمامًا عن أي نادي داخل مصر أو في قارة أفريقيا كلها.



وشدد مدير الكرة على «عاشور» بضرورة الانصهار سريعًا مع الفريق، والدخول في أجواء النادي الأهلي والتخلص من الضغوط الملقاة عليه، وعدم الالتفات إليها والتركيز على النجاح مع النادي الأهلي فقط، وعدم الانشغال مع الأمور الجانبية والضجة الكبيرة التي صاحبت انتقاله إلى النادي الأهلي بعد أن كان أحد نجوم نادي الزمالك.



ووضع بيبو للاعب الزمالك الأسبق، مبادئ النادي الأهلي، وهي: احترام الكبير وعدم الخروج عن النص واحترام جماهير الأهلي مهما كان، وكذلك الانصياع لتعليمات الجهاز الفني ومسؤولي النادي وعدم السهر، والانضباط داخل وخارج الملعب.