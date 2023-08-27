النقطة الفاصلة بين «أفريقيا وآسيا».. تعرف على مضيق باب المندب

هناك أكثر من مضيق بالبحار والمحيطات تفصل بينهم وأغلبها تكون أقرب نقطة في البحار والمحيطات بين قارتين ومن ضمنهم مضيق “باب المندب” وهو مضيق يفصل البحر الأحمر عن خليج عدن والمحيط الهندي كما يفصل قارتي أفريقيا وآسيا، وتحده من الجانب الإفريقي جيبوتي ومن الجانب الآسيوي اليمن، حيث تطل أربع دول على باب المندب وهي “اليمن جهة الشرق والصومال وجيبوتي من الجنوب والجنوب الغربي وإريتريا من جهة الغرب”.

وهذا المضيق عرضه 30 كلم وتقسمه جزيرة بريم التي توجد في شرقه ومساحتها كيلومترين مربعين، إلى قناتين الأول “القناة الشرقية وتعرف باسم (باب اسكندر) وعرضها ثلاثة كيلومترات وعمقها 30 م، والثانية: القناة الغربية واسمها (دقة المايون) وعرضها نحو 25 كيلومترا وعمقها 310 م”.

وأظهرت الدراسات الجيولوجية أن مضيق باب المندب ظهر بسبب تباعد قارة إفريقيا عن قارة آسيا نتيجة للتصدع السوري الإفريقي الذي كون البحر الأحمر في أواخر الحقبة الجيولوجية الثالثة، وزادت أهمية مضيق باب المندب بعد افتتاح قناة السويس عام 1869م والتي ربطت البحرين الأبيض والأحمر حيث بات المضيق يربط التجارة بين أوروبا وبلدان المحيط الهندي وشرق إفريقيا.

وللمضيق أهمية كبرى وهي مرتبطة ببقاء قناة السويس أولا، ومضيق هرمز ثانيا، مفتوحين للملاحة، وازدادت أهمية باب المندب ليصبح من أهم الممرات البحرية في العالم، مع ازدياد أهمية نفط الخليج العربي إذ يقدر عدد السفن وناقلات النفط العملاقة التي تمر فيه في الإتجاهين، بأكثر من 57 قطعة يوميا.