الثانوية العامة «دور ثان».. طلاب علمى رياضيات يواجهون «الديناميكا» غدًا

يؤدي غدًا الأحد، طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية «رياضيات» امتحان الدور الثانى 2023، في مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا».

بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين «STEM» شعبة العلوم امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «الأحياء- الجيولوجيا»، ويواجه طلاب مدارس المتفوقين «STEM»، شعبة الرياضيات امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «الرياضيات».

وأدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية «علوم، ورياضيات»، اليوم السبت، امتحان الدور الثانى في مادة الكيمياء، بإجمالي عدد 14739 طالبا وطالبة، كما أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة الجغرافيا، بإجمالي عدد 5429 طالبا وطالبة، أمام 277 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، بينما أدي طلاب مدارس المتفوقين امتحان مادة مقاييس المفاهيم «الفيزياء» بعدد 3 طلاب.

وتداولت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي «تليجرام»، نماذج لأسئلة وإجابات امتحاني الكيمياء والجغرافيا، وذلك عقب بدء اللجان بأقل من ساعة تقريبا.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد 4 حالات غش، حيث تم ضبط طالبين بمحافظتي القاهرة، وكفر الشيخ، بالغش الإلكتروني خلال امتحان مادة الكيمياء، كما تم ضبط طالبين بمحافظتي الغربية، والجيزة، بالغش الإلكتروني خلال امتحان مادة الجغرافيا، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.