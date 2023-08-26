مران تكتيكي لبيراميدز في معسكر تركيا

خاض فريق نادي بيراميدز تدريبه الثالث اليوم في معسكره المقام حاليا في مدينة أنطاليا بتركيا استعدادا للموسم الجديد.

ويستعد بيراميدز بمعسكر مغلق في أنطاليا التركية يستمر حتى يوم ٧ سبتمبر المقبل ويخوض خلاله ٤ مباريات ودية متدرجة القوة.

جاء المران الذي أقيم مساء على الملعب الفرعي بفندق إقامة البعثة حيث استمر لقرابة ساعتين واشتمل على وحدات بدنية خفيفة مع تدريبات خططية بالكرة وتقسيمة بطول الملعب أشرف عليها المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو.

وسبق وخاض الفريق مرانا صباحيا على الملعب الفرعي والذي تركز بالكامل على تدريبات رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين.

يذكر أن بيراميدز يخوض مباراته الودية الأولى مساء الثلاثاء المقبل في مدينة أنطاليا حيث يلتقي مع فريق ليماسول القبرصي.