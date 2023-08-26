ads
السبت 26 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مران تكتيكي لبيراميدز في معسكر تركيا

بيراميدز
بيراميدز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

خاض فريق نادي بيراميدز تدريبه الثالث اليوم في معسكره المقام حاليا في مدينة أنطاليا بتركيا استعدادا للموسم الجديد.

ويستعد بيراميدز بمعسكر مغلق في أنطاليا التركية يستمر حتى يوم ٧ سبتمبر المقبل ويخوض خلاله ٤ مباريات ودية متدرجة القوة.

جاء المران الذي أقيم مساء على الملعب الفرعي بفندق إقامة البعثة حيث استمر لقرابة ساعتين واشتمل على وحدات بدنية خفيفة مع تدريبات خططية بالكرة وتقسيمة بطول الملعب أشرف عليها المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو.

وسبق وخاض الفريق مرانا صباحيا على الملعب الفرعي والذي تركز بالكامل على تدريبات رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين.

يذكر أن بيراميدز يخوض مباراته الودية الأولى مساء الثلاثاء المقبل في مدينة أنطاليا حيث يلتقي مع فريق ليماسول القبرصي.

بيراميدز نادي بيراميدز