كلوب يحفظ محمد صلاح من أموال «دوري روشن».. ويصطدم رفقة ليفربول بصندوق الاستثمار السعودي مجددًا

أصبحت أموال صندوق الاستثمار السعودي في الفترة الأخيرة، تطارد النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، لضمه في الفترة الأخيرة لأحد أندية دوري روشن (الدوري السعودي).

وكان الهلال أول هذه العروض واتحاد جدة آخرها، الذي قدم عرضًا خياليًا للحصول على خدمات نجم منتخب مصر فى الميركاتو الصيفي الجاري، حيث يريده النادي السعودي لكي يصبح لاعب كرة القدم الأعلى أجرًا فى العالم وفى تاريخ كرة القدم، أكثر من البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي يتقاضي 140 مليون يورو سنويًا مع الهلال، وأكثر من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الذي يتقاضى 200 مليون يورو فى الموسم الواحد مع النصر.

محمد صلاح

ويعتبر هذا رقمًا ضخمًا مقارنة بالـ60 مليون التي يتقاضاها ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي، حيث يبلغ قيمة عرض العميد 100 مليون يورو لصالح الريدز و660 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات للفرعون المصري، ليتقاضى راتبا سنويا يصل إلى 220 مليون يورو.

نزال شرس بين الريدز ونيوكاسل فى قمة الجولة الثالثة من البريميرليج

ولكن خرج الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه ضد نيوكاسل يونايتد، التى تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب سانت جيمس بارك، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024، ليحفظ صلاح من أموال دوري روشن، حاسمًا الجدل حول رحيل هداف الريدز عن الفريق فى الأيام المتبقية من فترة الانتقالات الحالية.

كلوب

وشدد: «محمد صلاح ليس للبيع»، وأكد: «فى الوقت الحالى، لا يوجد شيء، لقد قلت بالفعل إذا كان هناك شيء ما، فإن الجواب سيكون لا، هل صلاح لا يزال ملتزما؟ بالطبع 100٪»، ليحصنه من العروض الضخمة المقدمة للفريق البريطاني للحصول على خدمات نجمه الأول وأحد هدافيه التاريخيين، ويحافظ على تركيزه قبل مواجهة أموال صندوق الاستثمار السعودى مجددًا، بالاصطدام بفريق نيوكاسل الذى يمتلكه هذا الصندوق رفقة 4 أندية سعودية، هى: اتحاد جدة، الهلال، أهلي جدة، والنصر.

وضخ صندوق الاستثمار السعودى أموالا هائلة فى نادى نيوكاسل، لوضع الماكبايس فى مساره الصحيح بين كبار البريميرليج، وجلب صفقات مميزة فى الفترة الأخيرة، أبرزها الإيطالي ساندرو تونالي من العملاق ميلان، والدولى الإنجليزى كيران تريبير الذى أصبح قائدا للفريق، بجانب القيادة الفنية من المدرب إيدو هاو، الذى نجح فى الموسم الماضى فى قيادة الفريق للتأهل لبطولة دورى أبطال أوروبا فى نسختها الجديدة، بعد دخول المربع الذهبى بالدورى الأقوى فى العالم وباحتلال المركز الرابع خلف مانشستر سيتي البطل وأرسنال الوصيف ومانشستر يونايتد ثالث الترتيب، متفوقا على توتنهام وليفربول وتشيلسي.

محمد صلاح

افتتح فريق أصحاب الأرض فى مباراة الليلة، مشوار البريميرليج فى موسمه الجديد باكتساح أستون فيلا بخماسية مقابل هدف، وتلقى الخسارة من مانشستر سيتى بهدف للا شىء فى الجولة الثانية، ليحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى بـ3 نقاط، أما ليفربول قد تعادل مع تشيلسى فى الجولة الافتتاحية بهدف لمثله، وفاز على بورنموث بثلاثية مقابل هدف، ليصبح فى المركز الخامس وفى رصيده ٤ نقاط.

ويستضيف الماكبايس، الريدز على ملعبه، ما يزيد صعوبة المهمة على رفاق محمد صلاح فى موقعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ويديرها تحكيميا الحكم جون بروكس صاحب الـ33 عاما، والذى ارتكب أخطاء كارثية فى الموسم الماضى وحتى مع بداية الموسم الحالى 2023-2024.