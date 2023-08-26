النيابة عن وفاة طفلة بولاق : "تناولت مبيد حشري ولا شبهة جنائية"

طلبت النيابة العامة بجنوب الحيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول وفاة طفلة تبلغ من العمر عامين، وتبين أن الطفلة أثناء لهوها تناولت مبيد حشري بالخطأ دون أن يراها والديها ولقيت مصرعها في الخال، وبمجرد أن شاهدتها أسرتها قاموا بنقلها للمستشفى في محاولة لإنقاذها لكن دون جدوى.

أمرت النيابة بتشريح الجثة وإعداد تقرير بذلك، وتبين من التقرير الطبي المبدئي أن الوفاة طبيعية ولا شبهة جنائية في ذلك، وصرحت النيابة بدفن الجثة واستدعاء أسرتها لسؤالهم حول الواقعة.

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم بولاق الدكرور من غرفة النجدة، يؤكد مصرع طفلة إثر تناولها مادة سامة،

علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفلة ندعي "م.ا.م" تبلغ من العمر عامين.

بعمل التحريات تبين أن الطفلة توفيت نتيجة تناولها مبيد حشري، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

