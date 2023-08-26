الدوري الإنجليزي.. أرسنال يقع في فخ فولهام

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مباراة أرسنال وفولهام، التي جرت على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت المباراة اندفاعًا كبيرًا منذ بدايتها، حيث سجل أندرياس بيريرا هدفًا لصالح فولهام في الدقيقة الأولى بعد تمريرة خاطئة من بوكايو ساكا، وقبل نهاية الشوط الأول، سجل مارتن أوديجارد هدفًا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني، حصل فابيو على ركلة جزاء نفذها بوكايو ساكا بنجاح، ونجح البديل إيدي نيكتاه في تسجيل هدف التقدم لأرسنال في الدقيقة 72 بعد انطلاقة رائعة، وفي الدقيقة 87، تمكن بالينيا من تسجيل هدف التعادل الثاني لفولهام.

التعادل رفع رصيد أرسنال إلى 7 نقاط في المركز الثاني، فيما يمتلك فولهام 4 نقاط في المركز الحادي عشر.

