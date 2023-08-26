محافظ السويس يستقبل وزيرة الثقافة لافتتاح المعرض الأول للكتاب

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمكتبه اليوم الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والوفد المرافق لها، وذلك على هامش افتتاح معرض السويس الأول للكتاب.

جاء ذلك بحضور الدكتورعبدالله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس وأحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتورعمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والعقيد رامى سعد مدير عام مكتب المحافظ.

فى بداية اللقاء رحب المحافظ بوزيرة الثقافة، والوفد المرافق لها على أرض السويس، مؤكدا أهمية ودور أجهزة وهيئات الوزارة فى تقديم الخدمات الثقافية والفنية ورفع الوعي القومى للمواطنين من خلال تقديم البرامج والانشطة التي تستهدف تشكيل وبناء عقل وشخصية الإنسان المصرى إلى جانب تحسين الذوق العام وحماية التراث.

وأعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها بتواجدها على أرض السويس الباسلة مقدمة الشكر والتقدير للواء عبد المجيد صقر لما يبذله من مجهودات ودعمه الجاد لتذليل أى عقبات وحرصه على التعاون المثمر والبناء بين وزارة الثقافة ومحافظة السويس

وشددت على حرص وزارة الثقافة لنشر الوعي بالقراءة وإقامة معارض الكتب فى ربوع جمهورية مصر العربية.

ومن المقرر عقب اللقاء ان يشهد محافظ السويس ووزيرة الثقافة بدء فعاليات افتتاح معرض السويس الأول للكتاب "بممشى أهل السويس"

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