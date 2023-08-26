NVIDIA تطلق أجهزة كمبيوتر تدعم القدرات التعليمية بفضل الذكاء الاصطناعي

فى خطوة لدعم التعليم أطلقت NVIDIA سلسلة الكمبيوتر المحمولة GeForce لتقدم حلا مثاليا لاحتياجات الطلاب وأولياء الأمور.

تجمع هذه الأجهزة بين الأداء القوى والذكاء الاصطناعى المتقدم، مع تصميم متطور يسهل النقل ويجعلها رفيقة مثالية للتعلم والإبداع.

تأتى هذه الأجهزة لتلبية تطلعات الطلاب نحو الأداء المميز والابتكار. ولا تقتصر فوائدها على مجرد التعليم، بل تمتد إلى مجال الألعاب والإبداع، مع إمكانيات استثنائية لتلبية متطلبات الطلاب المتنوعة.

أجهزة الكمبيوتر المحمولة من سلسلة NVIDIA GeForce RTX40 تأتى مجهزة ببطاقات رسومات متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى، مما يعزز من أداء الأجهزة فى مختلف المجالات. هذه الميزة تتيح للطلاب تنفيذ مهامهم الدراسية بكفاءة وفعالية أكبر، مع إمكانيات هائلة لاستكشاف عالم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

لكن لا يقتصر إرث أجهزة NVIDIA GeForce RTX40 على الحالة الحالية فقط، بل تقدم تجربة دائمة تستفيد من تقنيات مبتكرة وتحديثات مستمرة. توفر الأجهزة إمكانية التكيف مع التقنيات المستقبلية، مما يجعلها شريكا طويل الأمد فى رحلة التعلم والتطور.

لمحبى الألعاب، تقدم هذه الأجهزة تجربة لعب مذهلة وعالية الجودة، بفضل تقنيات مثل DLSS 3 وNVIDIA Reflex. هذه الميزات تساعد على تحقيق تجربة لعب سلسة وممتعة، مع زمن استجابة قليل وسرعة إطارات مذهلة.

باختصار، تقدم أجهزة الكمبيوتر المحمولة من سلسلة NVIDIA GeForce RTX40 حلا شاملا للطلاب وأولياء الأمور، تلبى احتياجات التعلم والإبداع والألعاب.