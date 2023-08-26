انخفاض 15 جنيهًا.. أسعار الذهب مساء اليوم السبت 26 أغسطس 2023

انخفضت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 26 أغسطس 2023، وتراجع عيار 21 بنحو 15 جنيهًا، ليسجل نحو 2260 جنيهًا للبيع، و2240 جنيهًا للشراء.

انخفض سعر الذهب عيار 24 ليسجل نحو 2582.75 جنيه للبيع، و2560 جنيهًا للشراء.

وتراجع سعر الذهب عيار 22 عند مستوى 2367.5 جنيه للبيع، و2346.75 جنيه للشراء.

وهبط سعر الذهب عيار 21 ليسجل نحو 2260 جنيهًا للبيع، و2240 جنيهًا للشراء

وعن سعر الذهب عيار 18 فقد سجل اليوم 1937.25 جنيه للبيع، و1920 جنيهًا للشراء.

وحقق سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 1506.75 جنيه للبيع، و1493.25 جنيه للشراء.