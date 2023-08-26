كولر يصطحب جميع لاعبي الأهلي في معسكر النمسا

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول على القائمة التي يسافر بها الفريق لخوض معسكر الأعداد الخارجي في النمسا خلال الفترة المقبلة استعدادا للموسم الجديد.

وتسافر بعثة الأهلي إلى العاصمة النمساوية فينا يوم الاثنين المقبل ويستمر المعسكر حتي يوم 6 سبتمبر المقبل.

وكشفت مصادر في الأهلي أن “كولر” استقر على تواجد جميع اللاعبين في قائمة المارد الأحمر المسافرة إلى النمسا، حتي المصابين لمتابعة البرنامج العلاجي لهم خلال فترة الإعداد.

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومصطفي مخلوف

خط الدفاع :علي معلول وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومعتز محمد ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح وكريم فؤاد وأكرم توفيق ومحمود متولي.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وكريم نيدفيد وحسين الشحات ومحمد الضاوي كريستو ورأفت خليل وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو وإمام عاشور ورضا سليم.

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا وصلاح محسن ومحمد أحمد زعلوك.