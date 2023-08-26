بوتين يأمر مقاتلي "فاجنر" بالتوقيع على قسَم الولاء لروسيا

أمر الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، مقاتلى مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، بالتوقيع على قسم ولاء للدولة الروسية، بعد حادث تحطم طائرة يعتقد أنه أودى بحياة رئيس المجموعة يفجينى بريجوجين.

ووقع الرئيس الروسى، أمس الجمعة، مرسوما من شأنه سريان التغيير بأثر فورى، وذلك بعد أن قال الكرملين إن تلميحات الغرب إلى أن بريجوجين قتل بأوامر منه "محض كذب"، وأحجم الكرملين عن تأكيد وفاة بريجوجين بشكل قاطع، وأشار إلى ضرورة انتظار نتائج فحص جثث قتلى الحادث.

ويلزم هذا المرسوم، الذى نشر على موقع الكرملين عبر الإنترنت، أى شخص يؤدى مهمة لصالح الجيش أو يدعم ما تسميها موسكو "العملية العسكرية الخاصة" فى أوكرانيا بأداء قسم الولاء الرسمى للدولة الروسية.

ووصف المرسوم قسم الولاء بأنه خطوة لصياغة الأسس الروحية والأخلاقية للدفاع عن روسيا، وتتضمن ديباجة القسم تعهدا باتباع أوامر القادة وكبار الزعماء بدقة.

وأفادت وكالة رويترز، بأن أوامر بوتين لمقاتلى مجموعة فاجنر، وغيرهم من المتعاقدين فى المجموعات العسكرية الخاصة، بالقسم الإلزامى على الولاء للدولة الروسية، تعد خطوة واضحة لإخضاع هذه المجموعات لسيطرة أكثر صرامة من الدولة.

وأكدت هيئة الطيران المدنى الروسية إن بريجوجين كان على متن الطائرة الخاصة التى تحطمت مساء الأربعاء الماضى، شمال غربى العاصمة موسكو، ولم ينج أحد ممن كانوا على متنها، وذلك بعد شهرين من قيادة بريجوجين تمردا ضد قادة بوتين والجيش الروسى.

وأرسل الرئيس الروسى، الخميس الماضي، تعازيه إلى أسر القتلى، متحدثا عن بريجوجين بصيغة الماضى، قائلا إن "المعلومات الأولية" تشير إلى أن بريجوجين وكبار معاونيه فى فاغنر قتلوا جميعا وأثنى على بريجوجين، لكنه قال أيضا إنه اقترف بعض "الأخطاء الفادحة".