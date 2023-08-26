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السبت 26 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة المتهمة بإنهاء حياة زوجها بروض الفرج لجلسة الغد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أجلت محكمة جنايات  القاهرة  محاكمة المتهمة بإنهاء حياة زوجها بالاشتراك مع صديقها وآخر لسرقته إلى جلسة الغد للمرافعة.


كشفت تحقيقات النيابة العامة عن اعترفات المتهمة الأولى زوجة المجني عليه بجريمتها وأقرت بوجود اتفاق فيما بينها والمتهمين على تقديم مشروبات تحوي عقاقير مضادة للاكتتاب ومهدئة ومنومة للمجني عليه، ومساعدته على احتسائها وذلك من خلالها والمعدة والمجهزة من قبل المتهم الثاني والثالث.


وتبين من التحقيقات أن المتهم الثالث أحضر عقاقير مضادة للاكتتاب ومهدئة ومنومة لإعدادها داخل المشروب الخاص بالمجني عليه، بمعرفة المتهم الثاني وسهلت بدورها احتساءه للمجني عليه، وفور تناوله فقد الوعي وحدثت وفاته.

والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهة وبمواجهتها اعترفت ارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليها في التحقيقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

محكمة جنايات القاهرة تحقيقات النيابة العامة مديرية أمن القاهرة