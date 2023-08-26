محافظ القليوبية يتفقد ويفتتح عددا من المشروعات الخدمية في بنها.. صور

واصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم السبت افتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية بقطاعات التربية والتعليم والشباب والرياضة والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والخطة الاستثمارية بالمحافظة التي يتم تنفيذها بمدينة بنها بتكلفة إجمالية 186 مليون جنيه.

بدأ المحافظ الجولة بافتتاح مشروعات الأبنية التعليمية، حيث تم افتتاح مدرسة الشهيد محمود عزازي بقرية دملو توسع جزئي عدد الفصول 15 فصل بتكلفة 6.2 مليون جنيه.

كما تم افتتاح مدرسة الإصلاح الزراعي بالرملة توسع جزئي عدد الفصول 9 فصول بتكلفة 6.5 مليون جنيه بنها توسع جزئي.

وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي جرى تفقد مشروع صرف صحي عزبة عبد الحميد عطية وأبو الحسن مركز بنها بتكلفة 32 مليون جنيه (نسبة تنفيذ 90%)، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من توصيل الخطوط المنزلية.

كما تم تفقد محطة مياه شبلنجة بطاقة 200 ل/ث بتكلفة 80 مليون جنيه والتى تعمل بنظام (الترشيح الفائق)، وبذلك تعتبر أول محطة فى محافظة القليوبية تعمل بهذا النظام ووصلت نسبة التنفيذ 90%، وتخدم قرى شبلنجة وجميع القرى وتوابعها، ومخطط الانتهاء من الأعمال آخر أكتوبر المقبل.

وفي قطاع الشباب والرياضة تم افتتاح مركز شباب كفر بطا (إنشاء حمام سباحة وقاعة أفراح بتكلفة 6 مليون جنيه).

وفي قطاع الصحة تم افتتاح غرفة العمليات الكبرى بمستشفى رمد بنها بعد تطويرها وتشغيل جهاز ازالة المياه البيضاء بالموجات فوق الصوتية المتطور وتم تزويد غرفة العمليات بسرير عمليات رمد كهربائي جديد مزود بأحدث التقنيات.

وفي قطاع الخطة الاستثمارية للمحافظة تم افتتاح مبنى مديرية الإسكان والمرافق بعد تطويره بتكلفة 3.1 مليون جنيه، حيث لم يتم تطوير مبنى المديرية منذ عام ١٩٨٢ وتبلغ مساحة المبنى 575 م2.

كما تفقد المحافظ إنشاء مبنى إداري وخدمي داخل إدارة المرور والمصمم على أن يتكون من خمسة طوابق على مساحة 600م2 باعتماد مالي 20 مليون جنيه، تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق بالقليوبية.

واختتم الهجان الجولة بتفقد السلم الكهربائي على كوبري الرياح التوفيقي بميدان وابور الثلج بمدينة بنها بتكلفة 12.3 مليون جنيه، لدفع الأعمال وتسريع منظومة العمل وتيسيراً على المواطنين ولخدمة كبار السن وذوي المهم.

جولة المحافظ

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