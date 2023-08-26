الدوري الإنجليزي.. تروسارد على رأس هجوم أرسنال أمام فولهام

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني الإسباني لنادي أرسنال، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة فولهام، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف أرسنال فولهام على ملعب الإمارات، في تمام الخامسة مساءً، واعتمد أرتيتا هلى لياندرو تروسارد كرأس حربة بدلا من إيدي نيكيتاه، ويعاونه في الهجوم كل من كاي هافريتز وجابرييل مارتينيلي وبوكايو ساكا.

ويبدأ أرسنال المباراة أمام فولهام بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: توماس بارتي - بن وايت - ويليام ساليبا - كيويور.

خط الوسط: ديكلان رايس - مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: كاي هافريتز - جابرييل مارتينيلي - بوكايو ساكا - لياندرو تروسارد.

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي إلى جانب برايتون ومانشستر سيتي، بعد حقق العلامة الكاملة في المباراتين الماضيتين، بالفوز على نوتنجهام فورست وكريستال بالاس.