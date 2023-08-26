الجيش الصومالي ينفذ عمليات عسكرية لدحر الإرهاب

قال عدنان عبدي، مراسل القاهرة الإخبارية من مقديشو، إن التطورات الميدانية متسارعة جدًا خلال العمليات العسكرية الجارية للجيش الصومالي، والتي اندلعت رسميًا قبل أسبوع.

وأضاف عبدي خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن الجيش الصومالي نفذ عمليات عسكرية بالتعاون مع أصدقاء دوليين أسفرت عن مقتل 32 مسلحًا في عمليتين منفصلتين.وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من مقديشو، إلى أن العملية الأولى جرت في محافظة شبيلي الوسطى، وهذه العملية أسفرت عن مقتل 27 مسلحًا من حركة الشباب، بعد حصولهم على معلومات استخباراتية بوجود محاولات لشن هجوم على أهداف حكومية في هذه المنطقة.

وتابع: “العملية الثانية كانت في منطقة البصرة، خاصة على المناطق المحادية لنهر شبيلي، وأسفرت هذه العملية عن مقتل 5 عناصر من حركة الشباب، وذلك من خلال ضربات جوية ساعدت الحكومة الصومالية باستهداف تلك العناصر”.