مصرع وإصابة 7 إثر حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح

لقى شخصين مصرعهم وأصيب 5 آخرين، اليوم السبت، إثر حادث تصادم سيارة ربع نقل وهراس طريق في الكيلو 90 بطريق الإسكندرية مطروح الساحلي، وتم علي الفور نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي.

استقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي بمحافظة مطروح، جثتين هامدتين إثر حادث تصادم على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، و5 مصابين هم: وليد ممدوح جمعة 28 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى وخلع بالكتف، وأحمد عويضة عمر 47 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد عبدالمحسن محمد 37 سنة مصاب بكدمة شديدة في الصدر وسحجات، ومصطفى محمود شحاته 19 سنة مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسرى وجرح قطعى بالرأس واشتباه مابعد الارتجاج، ومحمد سيد كامل 21 سنة مصاب باشتباه كسر بالفقرات وكدمات بالجسم.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.