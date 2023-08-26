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السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير سياحي: مهرجان العلمين تضمن فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة
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قال محمد كارم، الخبير السياحي، إن مهرجان العلمين الجديدة، مهرجان عالمي على أرض مصرية بتنظيم جيد ورائع لم يحدث في مصر، ويضم مقومات صنعها بنسبة 98% بالتنوع بكل الأشكال .

وأضاف كارم، خلال مداخلة هاتفة لفضائية "اكسترانيوز"، أن مهرجان العلمين كان متنوعا بين الثقافة والسياحة والفن، ورياضي وبكل ما تشمل الكلمة من تنوع، بالإضافة إلى أنه أطول مهرجان في الشرق الأوسط وفي أفريقيا.

وأوضح الخبير السياحي، أن مهرجان العلمين متنوع وامتدت فترته إلى 44 يوما ومتوقع أن يمتد إلى أول الشهر المقبل، لافتا إلى أن سياحة المهرجانات هو نمط سياحي جديد تم إضافته للأنماط السياحية في مصر، جذب سائحين أجانب.

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