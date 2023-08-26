الرابطة الطبية الأوروبية: وباء كورونا انتهى ولكن انتشار الفيروس لم ينته

قال فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الأوسطية، إن العالم بدأ يشهد زيادة في ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا حول العالم، مشددا على أن وباء كورونا انتهى ولكن انتشار الفيروس لم ينته.

وأضاف فؤاد عودة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك كثير من الدول لا تجري مسحات كورونا، ولذلك من الطبيعي أن يكون عدد المصابين 3 أو 4 أضعاف الارقام التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية.

وأكمل: إيطاليا أعلنت أن المصاب بكورونا ليس من الضروري أن يتم عزله، وهذا دليل على أن الوباء انتهى، وسنتعامل معه مثله مثل الإنفلونزا، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامات داخل الأماكن المغلقة والمزدحمة.

وأوضح نحن بحاجة إلى لقاح متطور، يكون قادر على التعامل مع متحورات كورونا الجديدة، متابعا: المتحور الجديد سريع الانتشار ونحتاج لقاحات فعالة بشكل أقوى، خاصة لكبار الصن وأصحاب الأمراض المناعية.