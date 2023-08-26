الدور الثاني للثانوية العامة.. مدير تعليم القاهرة يشدد على تحقيق مناخ من الطمأنينة للطلاب

تابع أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وزينب عبد الفتاح رئيس غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، اليوم السبت، غرفة عمليات تعليم العاصمة لمتابعة اليوم السابع لإمتحانات الثانوية العامة ( دور ثان) للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

واطمأن موسى على دخول الطلاب بدون أى أجهزة إلكترونية، مؤكدًا ضرورة استخدام العصا الإلكترونية يوميًا لتفتيش الطلاب قبل دخولهم الإمتحان والتصدى لأى محاولات للغش لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع.

وشدد على ضرورة إلتزام الجميع بكافة القواعد والضوابط المنظمة لأعمال الإمتحانات، وتحقيق المناخ والطمأنينة للطلاب لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر، بالإضافة إلى التواصل الفورى مع غرف العمليات الفرعية بالإدارت التعليمية.

يؤدى طلاب الثانوية العامة مادة الكيمياء للشعبة العلمية، فيما يؤدي طلاب المجموعة الأدبية الإمتحان فى مادة الجغرافيا، وقد سارت أجواء الإمتحانات بشكل جيد ومنضبط

ولم تتلق الغرفة أى شكاوى حتى الآن.

وأشار الى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للإمتحان

اليوم (٢٦٣٧) ( ١٧٠٠ ) في مادة الكيمياء و(٩٣٧) في مادة الجغرافيا، متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح

وجاء ذلك بحضور ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وأعضاء الغرفة.